بعد إصابة المذيع إبراهيم الكرداني به.. ما هو مرض الحزام الناري وأعراضه؟

أعلن الإعلامي والطبيب إبراهيم الكرداني مؤخرًا إصابته بمرض الحزام الناري، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا المرض وأعراضه، خاصة أنه وصفه بـ"الألم العنيف الذي لا يحتمل".

ما هو الحزام الناري؟

ووفقًا لتقارير طبية من Mayo Clinic ومراكز السيطرة على الأمراض CDC، فإن الحزام الناري هو مرض فيروسي مؤلم يصيب الجلد والأعصاب، ويظهر عادةً في شكل طفح جلدي مميز على هيئة حزام أو شريط في جهة واحدة من الجسم.

ويُعرف مرض الحزام الناري طبيًا باسم Herpes Zoster، والسبب في الإصابة به هو إعادة تنشيط فيروس الجدري المائي (Varicella-Zoster) الذي يبقى كامنًا في الجسم بعد الشفاء من الجدري.

ويُصيب مرض الحزام الناري في الغالب كبار السن أو من لديهم ضعف في المناعة.

الحزام الناري

أعراض الحزام الناري

ـ ألم حارق أو وخز قوي في جزء محدد من الجسم.

ـ طفح جلدي أحمر يظهر بعد عدة أيام من بداية الألم.

ـ بثور مليئة بالسوائل تتحول لقشور.

ـ حساسية شديدة في الجلد وعدم تحمل اللمس.

ـ أعراض عامة: مثل صداع، إرهاق، حرارة خفيفة، وغثيان.

الحزام الناري

مضاعفات محتملة للإصابة بمرض الحزام الناري

ـ ألم عصبي مزمن (Postherpetic Neuralgia) قد يستمر لأشهر بعد اختفاء الطفح.

ـ مشاكل في العين أو السمع إذا أصاب الوجه أو الرأس.

ـ نادرًا: التهاب الدماغ أو شلل الوجه.

الحزام الناري

من هم الأكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري؟

ـ من تجاوزوا سن الـ50.

ـ مرضى السكري والسرطان.

ـ من يعانون من ضعف في المناعة.

ـ من لم يتلقوا لقاح الجدري أو لقاح الحزام الناري.

الحزام الناري

هل يوجد لقاح لمرض الحزام الناري؟

يوجد لقاح فعال يُدعى Shingrix، تنصح به مراكز CDC لمن هم فوق 50 عامًا للوقاية من المرض ومضاعفاته.

الإعلامي إبراهيم الكرداني

الكرداني يصف التجربة بـ"الصعبة والمؤلمة"

في تصريحات نُشرت على صفحته، أشار الإعلامي إبراهيم الكرداني إلى أن الألم الناتج عن الحزام الناري يفوق التوقعات، مؤكدًا أنه يوجه رسالة توعية لمن هم في نفس عمره، بضرورة الوقاية المبكرة.