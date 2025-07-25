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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جمال شعبان | الحشيش يهدد حياتك .. يزيد خطر الأزمات القلبية والسكتات

الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق
آية التيجي

حذّر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، من المخاطر الصحية الجسيمة لتعاطي الحشيش، مشيرًا إلى أنه يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة القلب والمخ والأوعية الدموية، وقد يعجل بحدوث الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، حتى في سن الشباب.

مخاطر شرب الحشيش

وجاء التحذير في منشور رسمي على حسابه الشخصي بمنصة "فيسبوك"، حيث كتب: "الحشيش شديد الخطورة على القلب والمخ والأوعية الدموية.. وقد يعجل بحدوث الأزمات القلبية والسكتات الدماغية."
 

وختم الدكتور جمال شعبان منشوره بوسم ساخر يحمل طابعًا توعويًا: #ما_تحششوش #ما_تزعلوش.

ويُذكر أن دراسات طبية دولية عديدة كانت قد أشارت، إلى أن المواد الفعالة في الحشيش تؤثر سلبًا على كهرباء القلب، وتُضعف كفاءة الأوعية الدموية، كما ترفع ضغط الدم ومعدلات القلق والتوتر، وهو ما يضاعف فرص الإصابة بالمضاعفات الخطيرة، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو عوامل خطر وراثية.

مخاطر شرب الحشيش

والدكتور جمال شعبان يُعد من أبرز الأصوات الطبية التوعوية في مصر، ويحرص عبر منصاته الرقمية على تقديم نصائح يومية حول صحة القلب والعادات الصحية السليمة بلغة بسيطة وساخرة أحيانًا، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع.

شرب الحشيش مخاطر شرب الحشيش الأزمات القلبية السكتات الدماغية صحة القلب المخ الأوعية الدموية الدكتور جمال شعبان أمراض القلب

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