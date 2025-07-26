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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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7 عادات صباحية تسرع فقدان الوزن.. التعرض للشمس الأبرز

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن
آية التيجي

لا يقتصر فقدان الوزن على حساب السعرات الحرارية فقط، بل يبدأ من اللحظة التي تستيقظ فيها صباحًا.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

 وهناك بعض العادات الصباحية البسيطة يمكنها أن تُحدث فارقًا كبيرًا في معدل الحرق، الشهية، وحتى الحالة المزاجية.

 فبحسب تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإليك أهم هذه العادات التي يمكن تنفيذها بسهولة لدفع جسمك نحو خسارة الوزن بشكل طبيعي وفعّال:

ـ الاستيقاظ في نفس الموعد يوميًا:

قد يبدو الأمر بسيطًا، لكنه يرتبط مباشرة بالإيقاع البيولوجي للجسم، الذي ينظم هرمونات الجوع مثل الغريلين واللبتين، وكذلك هرمون الكورتيزول المسؤول عن تخزين الدهون.
الاستيقاظ بموعد ثابت يُساعد على استقرار التمثيل الغذائي وتقليل الخمول، مما يجعل الجسم أكثر توازنًا في تناول الوجبات.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

ـ كوب ماء قبل القهوة:

بعد ساعات من النوم، يدخل الجسم في حالة جفاف خفيف.
شرب 400 - 500 مل من الماء على الريق ينشّط الجهاز الهضمي، ويُعزّز معدل الحرق، ويقلل من الشعور الكاذب بالجوع.
كما يُهيئ الجسم لترطيب أفضل طوال اليوم، وهو أمر أساسي في عملية فقدان الدهون.

ـ القليل من الحركة:

مجرد 10 دقائق من التمدد أو المشي الخفيف أو اليوغا تكفي لتحفيز هرمونات حرق الدهون وخفض مستويات التوتر.
كما تُطلق هرمون الدوبامين المسؤول عن تحفيز الحالة المزاجية، مما يزيد من فرص اتخاذ قرارات غذائية صحية خلال اليوم.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

ـ التعرض لأشعة الشمس:

التعرّض للشمس صباحًا، ولو لدقائق، يُعيد ضبط الساعة البيولوجية ويُحسّن من استجابة الجسم للأنسولين، ما يعني قدرة أفضل على استخدام السكر للطاقة بدلاً من تخزينه كدهون.
كما يُقلل إفراز الميلاتونين (هرمون النوم)، مما يزيد من النشاط الصباحي.

ـ لا تفوّتي وجبة الإفطار:

رغم أن البعض يظن أن تجاوز الإفطار يقلل السعرات، فإن الواقع أن تخطي هذه الوجبة قد يزيد من الرغبة في الأكل لاحقًا.
وجبة إفطار خفيفة وغنية بالبروتين (مثل البيض أو الزبادي أو عصير البروتين) توازن سكر الدم وتقلل من الشهية.
كما أن البروتين يرفع معدل الحرق لأنه يحتاج لطاقة أكبر في الهضم.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن

ـ خطّطي وجباتك مبكرًا:

إرهاق اتخاذ القرارات خلال اليوم قد يدفعك لاختيارات غذائية خاطئة.
خمس دقائق فقط في الصباح لتخطيط الوجبات تُجنّبك العشوائية وتُعزز الشعور بالتحكم، حتى ولو بمجرد تفكير ذهني سريع.

ـ متابعة الوزن الذكية:

الوزن قد يتذبذب يوميًا، لكن مراقبته صباحًا على معدة فارغة يمنح مؤشرًا واضحًا للاتجاه العام.
الأمر لا يعني الهوس، بل الوعي، فإذا كان يسبب لك ضغطًا نفسيًا، يمكن استبداله بمؤشرات أخرى مثل مدى راحة الملابس أو النشاط البدني.

الوزن خسارة الوزن فقدان الوزن السعرات الحرارية العادات الصباحية

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