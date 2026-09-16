الاستثمار: 22 مشروعًا جديدًا باستثمارات 192.7 مليون دولار بالمنطقة الحرة بمدينة نصر

ترأس الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، لاستعراض نتائج أعمال المنطقة وبحث مقترحات المستثمرين لتطوير العمل.

22 مشروعًا باستثمارات 192.7 مليون دولار

وشهدت المنطقة منذ بداية العام المالي 2025/2026 وحتى 15 سبتمبر الجاري إقامة 22 مشروعًا، منها 14 مشروعًا داخل المنطقة الحرة العامة و8 مشروعات وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 192.7 مليون دولار، وفرت 19 ألف فرصة عمل.

ووافق مجلس الإدارة نهائيًا على 3 مشروعات جديدة، تشمل مشروع لتصنيع تركيبات الأسنان الثابتة والمتحركة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، باستثمار مصري فرنسي يبلغ 100 ألف يورو داخل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ويستهدف تصدير 100% من الإنتاج، إلى جانب تأسيس شركة لصناعة وتجارة ودباغة الجلود وفق منظومة المناطق الحرة الخاصة، باستثمار مصري صيني يبلغ 12 مليون دولار، وتستهدف تشغيل 1000 عامل وإنتاج الأحذية الجلدية للتصدير وتغطية جزء من احتياجات السوق المحلي، وإنشاء منطقة حرة خاصة باستثمار تركي يبلغ 82 مليون دولار، لإنتاج 150 مليون زوج من الجوارب سنويًا وتوفير 2500 فرصة عمل.

وأكد الدكتور محمد عوض أن المشروعات الجديدة تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للحكومة، خاصة توطين التكنولوجيا وتشغيل العمالة وزيادة الصادرات، مشيدًا بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج رائد يعمل وفق أفضل المعايير الدولية، ويواصل التطوير منذ إنشائه منذ أكثر من نصف قرن، مشيرًا إلى نجاحها في رفع القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج المحلية وتقديم منتج تصديري قادر على المنافسة في أهم الأسواق العالمية.

كما بحث الدكتور محمد عوض مقترحات المستثمرين، مؤكدًا استمرار تطوير المناطق الحرة القائمة وتسريع الإنشاءات في المناطق الحرة العامة الجديدة بالعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، لإتاحة الفرصة للتوسعات المستهدفة من مستثمري المناطق الحرة.