محمد رياض يكشف لـ صدى البلد أسرار وكواليس العمل مع نور الشريف| فيديو

كشف الفنان محمد رياض أسرارا جديدة حول مسلسل لن أعيش في جلباب أبي و العمل مع النجم القدير نور الشريف

وقال محمد رياض، في لقاء خاص لموقع صدى البلد الاخباري " مسلسل 'لن أعيش في جلباب أبي' ما زال يمثل حالة مميزة في الدراما المصرية والعربية، ليس فقط بسبب عدد المشاهدات الكبيرة الذي حققها الي اليوم، بل بسبب تأثيره العميق والمستمر في الجمهور بمختلف الأعمار والأجيال، معتبرًا أن النجاح الحقيقي لأي عمل فني يقاس بمدى تأثيره واستمراره في ذاكرة ووجدان الناس.



أضاف محمد رياض : العمل مع النجم القدير نور الشريف مميز و مؤثر جدا علمني حاجات كثيره فنياً و إنسانيا و كان بيقولي انت مكتوب علي بطاقتي كا أبني و انت ابني علشان اشتغلت معاه أكثر من عمل ، نجم قدير نور الشريف و احتضن العديد من الأجيال

وتالق الفنان محمد رياض في رمضان 2025 في مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني.

مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز ، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي .



