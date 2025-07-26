بعد شائعة مرضها.. أنغام ترد بصورة من داخل مستشفى في ألمانيا

نشرت الفنانة أنغام ، صورة جديدة عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، ظهرت خلالها داخل أحد المستشفيات في ألمانيا أثناء خضوعها لفحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، وذلك في إطار المتابعة الطبية المنتظمة التي تقوم بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من نفي مكتبها الإعلامي ما تم تداوله بشأن إصابتها بمرض سرطان الثدي، مؤكدًا أنها تتمتع بصحة جيدة.

وقد أثارت الصورة تفاعلًا واسعًا بين جمهورها، خاصة بعد تصدر اسمها محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بسبب الشائعات المنتشرة حول حالتها الصحية وسفرها للعلاج خارج البلاد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/nfsgyGjETCU