الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 88.65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 بالأرقام

تصدرت مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 قوائم محركات البحث، وخاصة عبر "جوجل"، حيث بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن الحدود الدنيا المتوقعة للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة.

الاستعداد لانطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2025

تستعد وزارة التعليم العالي لإطلاق أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة. ويترقب طلاب الشعب الثلاث: علمي علوم، علمي رياضة، وأدبي، الإعلان الرسمي للتنسيق للتعرف على مؤشرات القبول المتوقعة والحدود الدنيا للكليات.

وسوف تبدأ عملية التقديم فور إعلان وزارة التعليم العالي بدء التنسيق رسميًا، في ضوء نسب النجاح العامة وتوزيع شرائح المجاميع التي تم رصدها في نتيجة هذا العام.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

توقعات تنسيق المرحلة الأولى 2025

ينشر موقع "صدى البلد" المؤشرات والتوقعات الأولية لتنسيق المرحلة الأولى 2025، بالرجوع إلى الحدود الدنيا للقبول في تنسيق الجامعات لعام 2024، والتي تُعد دليلًا استرشاديًا لحين صدور التنسيق الرسمي:

كلية الطب البشري: 93.17%

كلية طب الأسنان: 92.68%

كلية الصيدلة: 91.70%

كلية العلاج الطبيعي: 92.19%

كلية الهندسة: 88.65%

كلية الحاسبات والمعلومات (شعبة رياضة): 83.41%

كلية التمريض: 84.41%

كلية الألسن: 84.41%

كلية الآثار: 78%

كلية الإعلام: 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد: 85.12%

كلية الآداب: 60.85%

كلية التجارة: 68.70%