أعلنت السلطات الإسبانية، ارتفاع عدد القتلى جراء تصادم قطارين جنوب مدريد إلى 64 على الأقل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي سياق متصل، أعرب عدد من قادة وزعماء العالم عن حزنهم إزاء حادث التصادم الذي وقع اليوم /الأربعاء/ بين قطارين فائقي السرعة في مقاطعة "توليدو" الإسبانية، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا على الأقل.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن تضامنها مع إسبانيا عقب الحادث، وكتبت - في تدوينة على منصة "إكس"- "أشعر ببالغ الأسى إزاء حادث القطار المأساوي في إسبانيا .. أشارك عائلات الضحايا أحزانهم في مواجهة هذه الخسارة الفادحة، وأتمنى للمصابين الشفاء العاجل .. إسبانيا حاضرة في قلبي وفكري".