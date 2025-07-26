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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطب 74% والهندسة 65%.. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

الجامعات الخاصة والأهلية
الجامعات الخاصة والأهلية
نهلة الشربيني

تصدّر تنسيق الكليات 2025، مؤشرات البحث عبر جوجل، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن موعد الحدود الدنيا للكليات في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية  2024.

ويمكن الاطلاع على الحدود الدنيا لجميع الكليات بتنسيق الثانوية العامة 2024 عبر موقع التنسيق.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

تنسيق كليات علمي علوم 2024 بالجامعات الخاصة والأهلية 

تنسيق كليات الطب 2024 بالجامعات الخاصة والأهلية للاطلاع على مؤشرات التنسيق :

- تنسيق كليات الطب بالجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وجامعة النيل والتعليم الإلكتروني والفرنسية والمنصورة الجديدة 79%

- تنسيق كليات الطب جامعة الجلالة وجامعة العلمين  76%

- تنسيق كليات الطب جامعة سيناء بفرعيها وجامعة  الملك سلمان وجامعة شرق بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الأهلية 74%.

كما يمكن الاطلاع على تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024:

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