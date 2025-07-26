خدعة وجريمة.. شاب يتعدى على سكرتيرة بعد استدراجها لشقة بحجة تأجيرها

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على شاب، استدرج سكرتيرة داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثالث بزعم تأجيرها لها، وتعدى عليها جنسيًا، قبل أن يتركها بطريق الواحات.

تلقى المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تبلغ من العمر 40 عاما، تعمل سكرتيرة بشركة عقارات، أفادت فيه بتعرضها لواقعة تعد جنسي داخل شقة بدائرة القسم.

وبسؤال المبلغة، قررت أنها أثناء سيرها في منطقة مظلمة لم تجد وسيلة مواصلات، فاستوقفتها سيارة ملاكي يقودها شاب عرض عليها توصيلها، فوافقت خشية تعرضها لمكروه، وأثناء حديثها معه طلبت مساعدته في إيجاد شقة للإيجار، فأخبرها بأن شقيقته ترغب في تأجير شقتها، واصطحبها إلى إحدى الوحدات السكنية بزعم تواجد شقيقته وأبنائها بداخلها.

وأضافت المجني عليها أن المتهم أغلق الباب فور دخولها وتعدى عليها جنسيًا، ثم اصطحبها إلى طريق الواحات وتركها هناك، وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى هوية المتهم، وعقب إعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.