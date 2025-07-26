جواز عرفي بعد الفضيحة.. فتاة مدينة نصر فقدت عذريتها مكبلة اليدين

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية القضية المعروفة إعلاميا باسم فتاة مدينة نصر التي قام المجني عليه بمواقعتها وهي لم تبلغ الـ 18 من عمرها.

وشهدت الضحية خلال التحقيقات أنه خلال تواجدها بمسكنها حضر إليها المتهم بغية الاطمئنان عليها وامدادها بحقيبة مساعدات شنطة البركة - لحاجة أسرتها الاقتصادية ، لكنه خلال اختلائه بها قام بتشغيل مقاطع جنسية وواقعها بالقوة مكبلا يدها وعاشرها معاشرة الأزواجفأخبرت والدتها الشاهدة الثانية ولتدارك الواقعة وقع المتهم على عقد زواج عرفي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع الطفلة المجني عليها بغير رضائها حال كونها لم تبلغ 18 سنة ميلادية كاملة وحال كونه من المتولين ملاحظتها بأن حضر إليها بمسكنها بغية الاطمئنان عليها وإمدادها بحقيبة مساعدات - شنطة البركة لحاجة أسرتها الاقتصادية وعلى إثر اختلائه بها قام بتشغيل مقاطع إباحية لاستثارتها جنسياً ولامس مواطن عفتها مكبلا يدها عنوة وعاشرها معاشرة الأزواج مستغلا في ذلك حداثة سنها وثقتها فيه علي النحو المبين بالتحقيقات.