صفقات نارية وملفات مفتوحة.. ماذا يخطط الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد؟

يواصل نادي الزمالك استعداداته المكثفة للموسم الكروي الجديد 2025/2026، وسط تحركات قوية على مستوى الصفقات والتجديدات، في ظل رغبة الإدارة الفنية بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في بناء فريق قادر على المنافسة على كل البطولات.

صفقات الزمالك الجديدة حتى الآن

شهدت الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا داخل إدارة التعاقدات بنادي الزمالك، في إطار خطة تدعيم الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، حيث نجح النادي في إبرام عدد من الصفقات الجديدة التي حظيت باهتمام جماهير القلعة البيضاء.

وجاءت الصفقات الجديدة على النحو التالي، شيكو بانزا، آدم كايد، المهدي سليمان، أحمد شريف، عمرو ناصر.

ويسعى الزمالك من خلال هذه التعاقدات لتجديد دماء الفريق وتعزيز كافة الخطوط، استعدادًا لموسم يسعى فيه الأبيض للعودة إلى منصات التتويج.

صفقات وشيكة في الزمالك وصفقة “مدوية” قريبة

قبل التفرغ لحسم الاحتياجات الفنية المتبقية، اقترب نادي الزمالك من إنهاء التعاقد مع عدد من الصفقات الجديدة، حيث تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ثلاثة لاعبين، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي وبعض التفاصيل الأخيرة.

وتضم القائمة كلًا من:

عبد الحميد معالي (صانع ألعاب)

أحمد ربيع (لاعب وسط مدافع)

محمد إسماعيل (مدافع)

وفي الوقت ذاته، تواصل إدارة القلعة البيضاء التفاوض مع عدد من الأسماء المحلية والأجنبية لتدعيم مراكز مختلفة، وسط ترقب جماهيري للإعلان عن صفقة وُصفت بـ"المدوية"، أشار إليها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق ، ومن المنتظر الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.

اعتزالات ورحيل نجوم باريزين في الميركاتو

شهدت قائمة نادي الزمالك للموسم الجديد العديد من التغييرات، بعد رحيل عدد من اللاعبين سواء بنهاية التعاقد أو على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي، بالإضافة إلى اعتزال رمزين من رموز الفريق.

وأعلن الثنائي محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" اعتزالهما كرة القدم رسميًا، لتطوى صفحة اثنين من أبرز النجوم في تاريخ القلعة البيضاء.

في المقابل، انتهت إعارة محمد حمدي، فيما رحل كل من التونسي حمزة المثلوثي، السنغالي سيدي نداي، والغيني جيفرسون كوستا، بعد نهاية عقودهم مع النادي.

وعلى صعيد الانتقالات، انضم أحمد رفاعي إلى نادي غزل المحلة، ومهاب ياسر إلى حرس الحدود، بينما انتقل محمد عاطف إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة و انتقل مصطفى شلبي وسيد عبد الله "نيمار" إلى نادي البنك الأهلي، وحسام أشرف إلى سموحة، وأحمد محمود إلى الاتحاد السكندري.

وكان قدرحيل أحمد سيد "زيزو" إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الزمالك، ليضع بذلك حدًا لمسيرته مع الفريق الأبيض.

معسكر العاصمة الإدارية يكشف ملامح الزمالك تحت قيادة فيريرا

كما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته للموسم الجديد من خلال معسكر مغلق أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، وانطلق في 15 يوليو الجاري، وشهد العديد من الجوانب الفنية والتكتيكية التي يعمل عليها الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا.

وخاض الفريق ثلاث مباريات ودية خلال المعسكر، بدأها بالفوز على فريق رع بهدف دون رد، ثم تغلب على الشمس في مباراة مثيرة بنتيجة (5-4)، قبل أن يختتم ودياته بالخسارة أمام وادي دجلة بهدف نظيف.

وأظهرت هذه المواجهات ملامح أسلوب فيريرا الفني، والذي ركّز على تطبيق الضغط العالي، وتدوير اللاعبين، ومنح الفرصة للعناصر الجديدة من أجل تقييم أدائهم والوقوف على مدى جاهزيتهم قبل انطلاق الموسم.

تحديات فيريرا الفنية

ويواجه البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عدة تحديات فنية خلال فترة الإعداد الحالية، في ظل سعيه لوضع الفريق على الطريق الصحيح قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويعمل فيريرا على دمج الصفقات الجديدة بشكل سريع مع القوام الأساسي، لضمان الانسجام الفني والتكتيكي داخل الملعب، إلى جانب معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت خلال المباريات الودية الأخيرة.

كما يولي الجهاز الفني اهتمامًا كبيرًا بالجانب البدني، حيث خاض اللاعبون تدريبات صباحية مكثفة داخل صالة الجيم عقب مواجهة وادي دجلة الودية، في إطار رفع المعدلات البدنية استعدادًا للموسم المرتقب.

ملفات مفتوحة على طاولة الزمالك

تعمل إدارة نادي الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، على حسم عدد من الملفات المهمة خلال الفترة المقبلة، لضمان جاهزية الفريق بشكل كامل قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويتصدر قائمة الأولويات ملف تجديد عقد المدافع حسام عبد المجيد وعدد من اللاعبين الأساسيين، إلى جانب التحرك للتعاقد مع ظهير أيسر جديد لتعزيز الجبهة اليسرى.

كما يسعى الزمالك للاستقرار على الشكل النهائي لقائمة الفريق، في ظل التغيرات التي شهدها الفريق مؤخرًا، سواء بضم عناصر جديدة أو رحيل عدد من اللاعبين.

ويدخل الزمالك الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وإدارة تسعى لتصحيح المسار، والجماهير البيضاء تترقب الإعلان عن صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة، في انتظار فريق قوي يعيد البطولات إلى ميت عقبة.