فيريرا لسه بيتعرف على اللاعيبة.. نجم الزمالك السابق يكشف عن النواقص يالفريق

أكد أحمد عبدالمقصود، مدرب الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض لديه طموح ومشروع للفريق في الموسم المقبل.

وقال عبدالمقصود في تصريحات تليفزيونية: "فيريرا في مرحلة تعرف على إمكانيات اللاعبين ومعسكر العاصمة الإدارية نموذجي في كل شيء، والمباريات الودية تساعد المدرب في التعرف على القدرات الفنية للاعبين".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى ظهير أيمن وجناج أيمن ومهاجم سوبر من أجل تدعيم الفريق قبل بداية الموسم المقبل، والصفقات الجديدة جيدة حتى الآن ولكن مع التدعيم في الفترة المقبلة ستكون الأمور مميزة".

وأوضح: "جماهير الزمالك رمز للوفاء وأتمنى زيادة عدد الحضور الجماهيري في الفترة المقبلة".