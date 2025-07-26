بعد الهزيمة من وادي دجلة.. الزمالك: الوديات ليس معيار نهائي لمستوى الفريق

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن رأي إدارة نادي الزمالك في الهزيمة أمام وادي دجلة في إطار الاستعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "مصدر بالزمالك أشار أن الوديات ليس معيار نهائي لمستوى الفريق.. المدرب يجرب اللاعبين للوصول إلى أفضل توليفة وثقتنا كبيرة في كل العناصر".

وانتهت مباراة الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد بفوز وادي دجلة بهدف دون رد.

وتقرر أن يستأنف الفريق التدريب بصورة اعتيادية بعد راحة 24 ساعة فقط.

وأعلن الجهاز الإدارى فى النادى خوض مباراتين وديتين عقب ختام المعسكر، حيث من المقرر أن يواجه نادى غزل المحلة الخميس 31 يوليو على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، واللقاء الثانى سيكون أمام فريق بروكسى يوم الجمعة 1 أغسطس على نفس الملعب.

وأشاد البلجيكى يانيك فيريرا، بما حققه الفريق فى معسكر العاصمة الإدارية، والمردود الإيجابى من المباريات الودية، وحالة الانسجام التى وصل إليها اللاعبون واندماج الصفقات الجديدة.