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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يبدأ معسكره المغلق استعدادًا للدوري الممتاز

غزل المحلة
غزل المحلة
رباب الهواري


بدأ فريق غزل المحلة بقيادة المدير الفني علاء عبد العال، اليوم السبت، معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق القاهرة، والذي يستمر لمدة 10 أيام. يأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

مباريات ودية قوية خلال فترة المعسكر

ومن المقرر أن يخوض الفريق عددًا من المباريات الودية خلال فترة المعسكر، أبرزها مواجهة قوية أمام نادي الزمالك يوم الخميس المقبل، والتي ستُقام في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
 

8 صفقات جديدة تدعم صفوف الفريق
 

نجح مسئولو غزل المحلة حتى الآن في التعاقد مع 8 لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على رؤية المدير الفني علاء عبد العال، لتعزيز صفوف الفريق في ظل المنافسة القوية المنتظرة في الدوري.

وجاءت الصفقات كالتالي:


 

  • أحمد العش (مدافع البنك الأهلي) – عقد لمدة 3 مواسم.
  • يوسف العزب (وسط المقاولون العرب) – عقد لمدة 3 مواسم.
  • أحمد حامد شوشة (مدافع الجونة) – عقد لمدة 3 مواسم.
  • محمد إسلام أرموشه (وسط المريخ البورسعيدي) – عقد لمدة 4 مواسم.

عبد الغني يقترب من الانضمام للمحلة

اقترب المدافع محمد عبد الغني، لاعب البنك الأهلي السابق، من التوقيع لغزل المحلة، بعد جلسة ناجحة مع إدارة النادي، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل العقد. وأصبح عبد الغني لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع البنك الأهلي.

20% من صفقة مصطفى العش لصالح المحلة

وفي سياق آخر، ينتظر مسئولو المحلة الحصول على 20% من قيمة إعادة بيع اللاعب مصطفى العش إلى النادي الأهلي، بموجب البند المتفق عليه في عقد انتقاله من المحلة إلى نادي زد سابقًا


 

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