غدا ..الزمالك ينهي معسكر العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد

ينتهى غدا معسكر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى العاصمة الإدارية والذى خاض خلاله الفريق مباريات ودية متدرجة المستوى.



وتقرر أن يستأنف الفريق التدريب بصورة اعتيادية بعد راحة 24 ساعة فقط.

وأعلن الجهاز الإدارى فى النادى خوض مباراتين وديتين عقب ختام المعسكر، حيث من المقرر أن يواجه نادى غزل المحلة الخميس 31 يوليو على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، واللقاء الثانى سيكون أمام فريق بروكسى يوم الجمعة 1 أغسطس على نفس الملعب.

وأشاد البلجيكى يانيك فيريرا، بما حققه الفريق فى معسكر العاصمة الإدارية، والمردود الإيجابى من المباريات الودية، وحالة الانسجام التى وصل إليها اللاعبون واندماج الصفقات الجديدة.