تحترم نفسها | رسائل نارية من عضو مجلس إدارة الزمالك لهؤلاء

وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، رسائل نارية، بسبب الوضع الراهن داخل القلعة البيضاء.

وقال أحمد سليمان خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة "إم بي سي مصر 1": "كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، علشان اللي جابه وكيل باسمه مش عن طريق وكيل تاني اتحارب. فضلوا يقولوا جروس ده مش بيسمع ده مش بيشوف ده مش بيعرف يتكلم، ده عنده زهايمر، وإزاي هو يشتغل في وضع زي ده؟".

واستكمل: "للأسف ناس من جوا النادي كانت بتساعد في الحرب على جروس وكانوا بيقابلوهم"، مشيرا: “أنا عايز أقول للناس تحترم نفسها، خلاص بنبدأ موسم جديد وجبنا مدير رياضي بسيستم وهيشتغل معاه رئيس النادي مشرف ونائب الرئيس مشرف. ساندوا بقى واقفوا في ضهره”.

وأضاف: “في كشف حساب وكله فاهم أنا بتكلم عن مين، وأنا مش بصفي حسابات وفي ناس مش فاهمة، وناس مفتحة وسط عمي، وجون بيتحارب من الوكلاء اللي عاوزة تجيب لاعبين أجانب”.