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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالمقصود: الزمالك يحتاج لهذه المراكز .. وفيريرا في مرحلة التعرف على اللاعبين

الزمالك
الزمالك
حسام الحارتي

أكد أحمد عبدالمقصود، مدرب الزمالك السابق، أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض لديه طموح ومشروح للفريق في الموسم المقبل.

وقال عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "فيريرا في مرحلة تعرف على إمكانيات اللاعبين ومعسكر العاصمة الإدارية نموذجي في كل شيء، والمباريات الودية تساعد المدرب في التعرف على القدرات الفنية للاعبين".

وأضاف: "الزمالك يحتاج إلى ظهير أيمن وجناج أيمن ومهاجم سوبر من أجل تدعيم الفريق قبل بداية الموسم المقبل، والصفقات الجديدة جيدة حتى الآن ولكن مع التدعيم في الفترة المقبلة ستكون الأمور مميزة".

وأوضح: "جماهير الزمالك رمز للوفاء وأتمنى زيادة عدد الحضور الجماهيري في الفترة المقبلة".

أحمد عبدالمقصود الزمالك البلجيكي يانيك فيريرا الأبيض زملكاوي

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