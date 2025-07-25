الشوط الأول.. فرص ضائعة وتألق صبحي في تعادل الزمالك ودجلة وديا

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية بين الزمالك ووادي دجلة، التي تقام على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بالتعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول سيطرة نسبية من جانب الزمالك، وعدة فرص خطيرة أبرزها فرصة عبد الله السعيد وشيكو بانزا، لكن غابت عنها اللمسة الأخيرة.

في المقابل، كاد وادي دجلة أن يخطف هدف التقدم من فرصة محققة، لكن الحارس محمد صبحي تألق وتصدى ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، قد أعلن عن التشكيل الذي يخوض به الفريق ودية وادي دجلة، الليلة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، هاني ياسر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

وتم الاتفاق بين الفريقين على أن تكون مدة كل شوط 60 دقيقة، لمنح فرصة لجميع اللاعبين للمشاركة لفترة أطول في اللقاء.