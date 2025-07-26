إنبي يختتم المعسكر الصيفي بودية أمام كهرباء الإسماعيلية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مباراة ودية غداً الأحد أمام فريق كهرباء الإسماعيلية، في ختام معسكره التدريبي المُقام بمدينة الإسماعيلية، والذي يأتي ضمن برنامج استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد 2025/2026.





تحضيرات مكثفة بقيادة حمزة الجمل

يواصل الجهاز الفني لإنبي، بقيادة المدير الفني حمزة الجمل، العمل على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب تنفيذ عدد من الجوانب الفنية والخططية التي يسعى لتطبيقها خلال الموسم الجديد. ويولي الجمل اهتماماً كبيراً بمشاركة الصفقات الجديدة والعناصر الشابة في المباريات الودية، للوقوف على جاهزيتهم وانسجامهم مع الفريق.





الودية الأخيرة لاختبار الفكر الفني

تمثل مواجهة كهرباء الإسماعيلية آخر اختبار ودي في معسكر الفريق، ويهدف من خلالها الجهاز الفني إلى قياس مدى استيعاب اللاعبين للفكر التكتيكي الذي تم التركيز عليه خلال فترة الإعداد، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بالتعليمات وتطوير الأداء الجماعي.





راحة قصيرة قبل استئناف المرحلة الأخيرة





من المنتظر أن يحصل لاعبو إنبي على راحة قصيرة عقب العودة إلى القاهرة مباشرة بعد انتهاء المعسكر، على أن يعود الفريق سريعاً لاستئناف تدريباته ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات، والتي ستتضمن عدداً من المباريات الودية الإضافية، ومراجعة دقيقة لكافة الجوانب الفنية.





طموحات الموسم الجديد

يأمل إنبي في الظهور بصورة قوية خلال الموسم المقبل، بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات المميزة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لإعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي في جدول الدوري الممتاز، وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ النادي وطموحات جماهيره



