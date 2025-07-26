المقاولون يختتم معسكر الإسكندرية ويعود إلى القاهرة استعدادا للموسم الجديد

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم السبت، معسكره التدريبي المقام حالياً في مدينة الإسكندرية، والذي استمر لمدة 8 أيام، ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026. ويعود الفريق إلى القاهرة لاستكمال استعداداته قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.





وكان الفريق بقيادة المدير الفني محمد مكي قد بدأ المرحلة الأولى من الإعداد يوم 21 يونيو الماضي بمقر النادي في الجبل الأخضر، حيث خاض اللاعبون تدريبات مكثفة على فترتين يوميًا وسط أجواء من الالتزام والتركيز.





وخاض المقاولون خلال معسكر الإسكندرية عددًا من المباريات الودية، أبرزها التعادل السلبي مع الاتحاد السكندري في لقاء ودي أقيم مساء الاثنين الماضي، كما نجح الفريق في تحقيق فوز مهم على البنك الأهلي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأحد الماضي.





وأشاد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، بالتزام اللاعبين خلال فترة الإعداد، مؤكداً أن الجهاز الفني بقيادة محمد مكي وضع خطة شاملة تهدف للوصول لأفضل مستوى فني وبدني قبل بداية الموسم. وأضاف أن مجلس الإدارة، برئاسة المهندس محسن صلاح، يدعم الفريق بقوة لتقديم موسم مميز يليق بتاريخ نادي المقاولون العرب.





كما أكد فتحي أن إدارة النادي تعمل بالتنسيق مع الجهاز الفني على تدعيم صفوف الفريق من خلال إبرام صفقات جديدة في المراكز التي تحتاج إلى تعزيز، مشيراً إلى ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق طموحات النادي في الموسم المقبل



