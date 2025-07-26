تأثر بدوامة أنه أهلاوي.. هشام حنفي ينتقد قرار رحيل نجم الزمالك

انتقد هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، قرار مسؤولي نادي الزمالك برحيل مصطفى شلبي، جناح الفريق الأول لكرة القدم، إلى نادي البنك الأهلي.

وانتقل مصطفى شلبي، لصفوف البنك الأهلي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال هشام حنفي، في تصريحات عبر إذاعة “أون سبورت إف إم":”أنا كنت أشوف مصطفى شلبي، ميمشيش من نادي الزمالك، أنا كنت مع استمراره في الفريق".

وأضاف: "مصطفى شلبي، الوحيد اللي أقدر أقول عنده حلول في كل وقت، لكن للأسف هو عنده شد وجذب مع الجماهير والإدارة".

وتابع: “مشكلة مصطفى شلبي، أنه من ساعة ما انتقل للزمالك والناس بتقول أصله أهلاوي فبقى بيلعب عليه ضغوط كبيرة جدًا، الجمهور بينتقده دائمًا وبيقوله إنت مبتأديش عشان كنت عايز تروح للأهلي، حطوه في دوامة أنه أهلاوي فبقى مشتت”.

وأتم: “مصطفى شلبي، من أهم اللعيبة والنادي الأهلي كان بيدور عليه لكن إنبي باعه للزمالك”.