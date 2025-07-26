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نجم الزمالك السابق: هزيمة الفريق من وادى دجلة"مش مقياس دي فترة إعداد"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: هزيمة الفريق من وادى دجلة"مش مقياس دي فترة إعداد"

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

علق سعيد لطفى لاعب الزمالك السابق على ردود الأفعال الغاصبة للجماهير  بعد هزيمه الزمالك أمام  وادى دجلة وديا.

وكتب سعيد لطفي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كتب : الدنيا مقلوبة على هزيمة الزمالك من دجلة ليه كده الكلام ده مش مقياس دي لسه فترة إعداد.

وينتهى غدا معسكر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك فى العاصمة الإدارية والذى خاض خلاله الفريق مباريات ودية متدرجة المستوى.

وتقرر أن يستأنف الفريق التدريب بصورة اعتيادية بعد راحة 24 ساعة فقط.
وأعلن الجهاز الإدارى فى النادى خوض مباراتين وديتين عقب ختام المعسكر، حيث من المقرر أن يواجه نادى غزل المحلة الخميس 31 يوليو على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية، واللقاء الثانى سيكون أمام فريق بروكسى يوم الجمعة 1 أغسطس على نفس الملعب.

وأشاد البلجيكى يانيك فيريرا، بما حققه الفريق فى معسكر العاصمة الإدارية، والمردود الإيجابى من المباريات الودية، وحالة الانسجام التى وصل إليها اللاعبون واندماج الصفقات الجديدة.

الزمالك صفقات الزمالك هزيمه الزمالك وديا

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