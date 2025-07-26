معسكر العاصمة الإدارية .. الزمالك يواصل التحضيرات بتدريبات بدنية مكثفة

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة صباح اليوم السبت، في صالة الجيمانيزيوم بمقر فندق الإقامة، وذلك ضمن معسكر الفريق المقام حالياً في العاصمة الإدارية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وجاءت التدريبات بناءً على قرار المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، عقب مواجهة وادي دجلة الودية التي أقيمت مساء أمس الجمعة على ملعب نادي النادي.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، من أجل تنفيذ وحدات بدنية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم، بهدف رفع معدلات اللياقة وتحضيرهم بدنياً بأفضل شكل ممكن للمرحلة المقبلة.

وكان الزمالك قد خاض ثلاث مباريات ودية خلال معسكره الحالي، حيث فاز على فريق رع بهدف دون رد، ثم تغلب على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، قبل أن يخسر اللقاء الأخير أمام وادي دجلة بهدف دون مقابل.