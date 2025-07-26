جهاز تنفس صناعي ودكتور إسعاف.. منة القيعي تكشف عن أغرب فرح في الوسط الفني

كشفت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي عن تفاصيل صادمة وعاطفية تتعلق بليلة زفافها من الفنان يوسف حشيش، مشيرة إلى أنها حضرت الفرح وهي في حالة صحية حرجة، مدعومة بجهاز تنفس صناعي وطبيب إسعاف.

وخلال استضافتهما في برنامج "معكم منى الشاذلي" مساء الخميس على قناة ON، قالت منة إن فترة ما بعد الخطوبة كانت الأصعب في حياتها، حيث بدأت تعاني من أعراض صحية غامضة تزامنت مع الاستعدادات للزفاف وموسم رمضان، من بينها تسارع حاد في ضربات القلب، وضيق تنفس شديد وصل إلى حد الاختناق وعدم القدرة على بذل أي مجهود.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/9ON-18Kqx1U