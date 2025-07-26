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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

16 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025 هو 16 أغسطس 2025

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قريباً جداً ، جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025 في بيان رسمي يتم نشره على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر فيس بوك .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من أبرز الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025 هم الطلاب الراسبين في مادة أو مادتين في نتيجة الثانوية العامة 2025 ، مشيرةً إلى أنه في هذه الحالة يحصل الطالب في نتيجة امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2025 على 50% فقط من الدرجة الكلية للمادة حتى لو أجاب عن الامتحان كله “صح” .

وعلى جانب آخر .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم غدا الأحد ، تسليم  شهادات الثانوية العامة 2025 لمديريات التربية والتعليم ، ليتم تسليمها للطلاب الناجحين في المدارس 

و تتضمن شهادات الثانوية العامة 2025 الرقم السري الذى يستخدمه الطالب في تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2025 

ويتسلم الطلاب الناجحين شهادة الثانوية العامة 2025، من المدارس ببطاقة الرقم القومي بعد تسديد الرسوم المطلوبة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل أعداد الناجحين في نتيجة الثانوية العامة 2025 في النظامين الجديد والقديم

حيث قد بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. النظام الجديد لشعبة (علمي علوم) :

  • تقدم لامتحانات الدور الأول 451453 طالبًا وطالبة
  • حضر منهم 417260 طالبًا وطالبة
  •  بلغ عدد الناجحين 332183 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 79.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. شعبة علمي رياضة (نظام جديد)

  •  تقدم لامتحانات الدور الأول 112619 طالبًا وطالبة
  •  حضر منهم 107947 طالبًا وطالبة
  • بلغ عدد الناجحين 92594 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 85.8%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  الشعبة الأدبية (نظام جديد)

  • تقدم لامتحانات الدور الأول 174171 طالبًا وطالبة 
  • حضر منهم 159434 طالبًا وطالبة
  • بلغ عدد الناجحين 117407 طالبًا وطالبة
  • إجمالي نسبة نجاح بلغت 73.6%.

نتيجة الثانوية العامة 2025 ..  النظام القديم

  •  بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول 46856 طالبًا وطالبة
  • حضر منهم   44251 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 32163 طالبًا وطالبة، بإجمالي نسبة نجاح بلغت 72.7%.
  • بلغ عدد المتقدمين لشعبة علمي علوم (نظام قديم) 30800 طالبة وطالبة، وحضر منهم 29008 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 21212 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.1%.
  • بالنسبة لشعبة علمي رياضة (نظام قديم)، فبلغ عدد المتقدمين 5059 طالب وطالبة، حضر منهم 4678 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 3201 طالب وطالبة بنسبة نجاح 68.4%.
  • بالنسبة لشعبي أدبي، فبلغ عدد المتقدمين 10997 طالب وطالبة وبلغ عدد الحاضرين 10565 طالب وطالبة وبلغ عدد الناجحين 7750 طالب وطالبة بنسبة نجاح 73.4%.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025

وكان قد اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة 2025 للعام الدراسي 2024/ 2025 بنسبة نجاح النظام الجديد 79.2%، والنظام القديم 72.7%.

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