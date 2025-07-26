كاديلاك ماري كاي الوردية الأيقونية تتحول إلى سيارة كهربائية

أعلنت شركة ماري كاي عن أحدث إضافة إلى أسطول سياراتها الوردية الشهيرة، حيث كشفت خلال ندوتها السنوية في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا عن سيارة كاديلاك Optiq الكهربائية، التي تأتي بتصميم مميز يعكس هوية العلامة الفاخرة ورؤيتها المستقبلية.

تصميم كاديلاك بروح ماري كاي

تتميز كاديلاك Optiq 2026 بواجهة خارجية وردية لؤلؤية تتباين مع لمسات باللون الأسود والكروم، ما يمنحها حضورًا لافتًا على الطرقات.

كما تحمل السيارة شعارات ماري كاي على الأبواب الأمامية، لتواصل تقليد الشركة في تقديم سيارات حصرية تحمل هويتها.

يعود تاريخ هذه السلسلة من سيارات كاديلاك الوردية إلى عام 1968، عندما اقتنت مؤسسة الشركة، ماري كاي آش، سيارة كوبيه دي فيل تم طلاؤها خصيصًا لتتناسب مع ألوان الشفاه والعينين الوردية الفاتحة التي اشتهرت بها.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت "لؤلؤة ماري كاي الوردية" علامة فارقة في برنامج الشركة لمكافأة مندوبات المبيعات المتميزات.

أوبتيك بديلة لسيارة XT5 ضمن برنامج المكافآت

من المتوقع أن تحل سيارة Optiq محل طراز كاديلاك XT5 الوردية في برنامج ماري كاي للسيارات المهنية، الذي يمنح أفضل المبيعات فرصة امتلاك سيارة كاديلاك فاخرة بلون أيقوني.

وصفت الشركة هذا الانتقال بأنه "خطوة مهمة إلى الأمام" تعكس التزامها بالابتكار والمسؤولية البيئية، موضحة أن الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية لا يمثل مجرد تطوير في الأداء، بل يجسد رؤية متجددة لمستقبل علامة التجميل الشهيرة.

تأتي كاديلاك Optiq 2026 بسعر يبدأ من 50,900 دولار أمريكي، وتتميز بمجموعة من التحديثات التقنية، أبرزها اعتماد منفذ شحن NACS المدمج الذي يتيح الوصول إلى شبكة الشحن الفائق التابعة لشركة تسلا.

تتوفر السيارة بخيارين للأداء:

الأول يعتمد على نظام دفع خلفي يولد قوة 315 حصانًا (235 كيلوواط / 319 حصانًا) مع عزم دوران يبلغ 332 رطل-قدم (450 نيوتن متر).

أما الخيار الثاني فهو طراز محسّن بنظام الدفع الرباعي يولد قوة 440 حصانًا (328 كيلوواط / 446 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 498 رطل-قدم (674 نيوتن متر).

ويمثل هذا الطراز تطورًا كبيرًا مقارنة بالإصدار السابق الذي بلغت قوته 300 حصان (224 كيلوواط / 304 حصانًا) وعزم دورانه 354 رطل-قدم (479 نيوتن متر).