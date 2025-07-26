بنسبة نجاح 53.99%.. اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024/2025م، الموافق لسنة 1446هـ، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 65.01%، بينما بلغت في القسم الأدبي 45.50%، بنسبة نجاح عامة بلغت 53.99%.

وهنَّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية الأزهرية، داعيًا لهم بمزيد من التوفيق والسداد، مؤكدًا تقدير فضيلة الإمام الأكبر للجهد الكبير الذي بذله الطلاب خلال هذا العام الدراسي، ومتمنيًا لهم دوام التميّز في المرحلة الجامعية، وأن يكونوا قدوة في مجتمعاتهم، وحملةً لرسالة الأزهر علمًا وأخلاقًا.

كما تقدَّم وكيل الأزهر بالشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، معربًا عن خالص تهنئته لأولياء أمور الطلاب الأوائل، وتقديره العميق لما بذلوه من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على الاجتهاد والتفوق، وتوفير البيئة الملائمة للمذاكرة والنجاح والتميز.

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنا

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وانتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في العاشر من يوليو الجاري.