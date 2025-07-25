نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

اقتربت نتيجة الثانوية الأزهرية من الاعتماد رسميا والتي ينتظرها طلاب وأولياء الأمور في الشهادة الثانوية الأزهرية بفارغ الصبر.

نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المتوقع أن تعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بداية الأسبوع المقبل حيث يمكن للطلاب الحصول عليها بنسبة كبيرة يوم الأحد أو الإثنين القادم.

وشدد الأزهر الشريف، على جميع العاملين في كنترول الثانوية الأزهرية، بتحري الدقة في أعمال الرصد ومراجعة الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه وزيادة.

وشارك في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنا

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وانتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في العاشر من يوليو الجاري، على أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 مطلع الأسبوع المقبل.