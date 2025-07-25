قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المجلس الوطني الفلسطيني يؤكد ثقته بالدور الريادي لمصر بقيادة الرئيس السيسي
قوات الاحتلال تعتقل مفتي القدس وفلسطين من المسجد الأقصى
انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
شركة يابانية كبرى تعتزم إطلاق مشروع ضخم بمصر لإنتاج المبيدات المنزلية
نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية
ضمور خلايا المخ | تحذير جديد من مكافحة الإدمان بسبب هذا المخدّر
الاحتلال يسمح للدول الأجنبية بإسقاط المساعدات جوا لغزة ابتداء من اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 9400 جنيه.. قدم الآن
حبيبها ضحك عليها وهرب.. فتاة تتخلص من رضيعها بمعاونة والدها أمام المسجد
آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم 25-7-2025 .. تراجع 20 جنيها
وداعا للانتظار.. تقنية جديدة تختصر زمن كشف كورونا إلى دقائق
انطلاق قافلة تنموية من التضامن في حدائق أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

اقتربت نتيجة الثانوية الأزهرية من الاعتماد رسميا والتي ينتظرها طلاب وأولياء الأمور في الشهادة الثانوية الأزهرية بفارغ الصبر.

نتيجة الثانوية الأزهرية

ومن المتوقع أن تعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بداية الأسبوع المقبل حيث يمكن للطلاب الحصول عليها بنسبة كبيرة يوم الأحد أو الإثنين القادم.

وشدد الأزهر الشريف، على جميع العاملين في كنترول الثانوية الأزهرية، بتحري الدقة في أعمال الرصد ومراجعة الدرجات حتى يحصل كل طالب على حقه وزيادة.

وشارك في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 للإطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنا

عدد طلاب الثانوية الأزهرية

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.

وانتهت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في العاشر من يوليو الجاري، على أنه من المتوقع أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 مطلع الأسبوع المقبل.

نتيجة الثانوية الأزهرية الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية عدد طلاب الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025.. موعد المرحلة الأولى ورابط التسجيل الرسمي

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

ترشيحاتنا

تشيتشاريتو ورونالد ورودريجيز

النساء فاشلات.. نجم ريال مدريد السابق يعتذر عن تصريحاته المسيئة

إمام عاشور

إمام عاشور يخوض مرانا قويا من الجيم .. شاهد

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لودية البنزرتي

بالصور

فستان لافت.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

سيارة رياضية جديدة من أوبل تثير قلق مالكي العربيات الهاتشباك

أوبل
أوبل
أوبل

فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات

فضيحة جنرال موتورز
فضيحة جنرال موتورز
فضيحة جنرال موتورز

فستان لافت.. مي سليم تثير الجدل برفقة شقيقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد