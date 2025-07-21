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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف
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رئيس التحرير
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رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس .. استعلم الآن من بوابة الأزهر الشريف

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025
محمد صبري عبد الرحيم

يبحث كثير من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 ، وأتاح الأزهر الشريف الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على بوابة الأزهر في لحظات سوف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بسهولة ويسر، واتسمت امتحانات الثانوية الأزهرية بالشفافية ومنع الغش، ومن المقرر أن يتصل شيخ الأزهر بأوائل الثانوية الأزهرية، ويهنئهم بالنجاح، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا


رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173808 طلاب وطالبة، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، من بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60147 طالبًا و40567 طالبة، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هـنــــــــــــا

يعلن الأزهر الشريف نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، ومن المقرر إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية خلال أيام، وعن الكشف عن نتيجة الثانوية الأزهرية، عليك اتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، حيث لا تجد مشقة عند الدخول على رابط نتيجة الثانوية الازهرية 2025 ، وينتظر هذه النتيجة الآلاف من طلاب الأزهر الشريف وأولياء الأمور، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025 القسم العلمي

جاء توزيع مجموع درجات امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 والبالغ 650 درجة، موزعة: 210 للمواد الشرعية، 160 لمواد اللغة العربية، 280 للمواد الثقافية، كما يلي:

القرآن الكريم (40 درجة): تحريري 30 درجة و10 درجات شفوي.
الفقه: 40 درجة.
التفسير: 40 درجة.
التوحيد: 40 درجة.
الحديث: 50 درجة (تحريري 40، شفوي 10 درجات).
النحو: 40 درجة.
الصرف: 40 درجة.
البلاغة: 40 درجة.
الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.
اللغة الأجنبية: 40 درجة.
الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة (15 درجة التفاضل، و15 درجة التكامل).
الرياضيات التطبيقية: 30 درجة (الاستاتيكا 15 درجة، الديناميكا 15 درجة).
الفيزياء: 60 درجة.
الكيمياء: 60 درجة.
الأحياء: 60 درجة.


 

نتيجة الثانوية الأزهرية


 

توزيع درجات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي

جاء توزيع درجات الثانوية الأزهرية الشعبة الأدبية والبالغ 630 وتبلغ درجة النجاح 315 درجة، كما يلي:

القرآن الكريم تحريري وشفوي: 40 درجة.
الفقه: 40 درجة.
التفسير: 40 درجة.
التوحيد: 40 درجة.
الحديث تحريري وشفوي: 50 درجة.
النحو: 40 درجة.
الصرف: 40 درجة.
البلاغة: 40 درجة.
الأدب والنصوص والمطالعة: 40 درجة.
الإنشاء: 40 درجة.
اللغة الأجنبية: 40 درجة.
اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة.
التاريخ: 60 درجة.
الجغرافيا: 40 درجة.
المنطق: 40 درجة.

معايير في تصحيح امتحان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وحدد قطاع المعاهد الأزهرية عددًا من الأخطاء التي قد تعرض المصححين والمراجعين للمسائلة القانونية، وهى ترك جزئيات من السؤال دون تصحيح، وأن تكون درجة السؤال من الداخل خلاف الدرجة المنقولة على المرأة (غلاف البوكليت)، أو تجميع جزئيات السؤال خطأ، أو أن الإجابة تكون صحيحة ومطابقة للنموذج ، ويعطى المقدر نصف الدرجة المقررة ظلما، أو ان تكون الإجابة صحيحة إلا أنها غير مطابقة للنموذج ، ويعتبرها المقدر خطأ ، ولم يعطها درجات ظلما، علما بأن نماذج الإجابة استرشادية لذا يحب على المقدر أن يكون ملما بجميع الإجابات الصحيحة والمحتملة لكل جزئية.

ومن الأمور التي تعرض للمسائلة القانونية هو أن تكون إجابة بعض الجزئيات موجودة في المسودات، ولم يبحث عنها المقدر، ولم يكتشفها المراجع العددي أو الفني، ويحذف درجات السؤال الإجباري خطأ.

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم


يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2025 بالاسم من خلال استخدام رقم الجلوس حتى يظهر الاسم فور إعلان النتيجة ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد فور ظهورها بها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025


يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025 خلال ساعات حيث  إنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر عقب اعتماد النتيجة للإعلان عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية الازهرية ونسب النجاح وخطوات التظلمات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

سيتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي سكشن مخصص للنتائج على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

كما ذكرنا سيتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال أيام، من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، وبكل سهولة حيث يحصل الطالب على مجموعه والنسبة المئوية.

 

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

فور رفع النتيجة في الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل رقم الجلوس.

4- اختار العام الدراسي 2024-2025.

5- اضغط على «الاستعلام» وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك في غضون دقائق معدودة.

بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية 2025
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