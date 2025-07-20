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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية
عبد العزيز جمال

يبحث الآلاف عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر ، إذ يعيش طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 حالة من الترقب، في انتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري للعام الدراسي الحالي، وسط تساؤلات متزايدة حول موعد ظهور النتائج ورابط الاستعلام الرسمي عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أكدت مصادر بالأزهر الشريف أن أعمال تصحيح أوراق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية لا تزال جارية داخل كنترولات التصحيح المنتشرة في مختلف المحافظات، تمهيدًا لإعلان النتائج في مؤتمر صحفي رسمي يُعقد في مشيخة الأزهر نهاية شهر يوليو الجاري أو مطلع شهر أغسطس 2025، برئاسة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
 

تفاصيل نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

أجرى الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية  جولات تفقدية لعدد من مراكز التصحيح في محافظات سوهاج، قنا، والأقصر، وحرص على التشديد على ضرورة تحري الدقة والعدالة والشفافية في رصد الدرجات، مؤكدًا أن "كل ورقة إجابة تمثل أمانة، وكل درجة قد تصنع مستقبل طالب، لذلك لا مجال لأي تهاون أو تقصير".

امتحانات الثانوية الأزهرية

عدد المشاركين ومراكز التصحيح

يشارك في أعمال التصحيح نحو 22 ألفًا و399 معلمًا، موزعين على 16 مركز تصحيح في مختلف محافظات الجمهورية، تشمل: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 بوابة الأزهر الإلكترونية

سيتم إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها وتفعيل الرابط الرسمي، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

https://service.azhar.eg

موعد انتهاء الامتحانات

اختتم طلاب القسم العلمي امتحاناتهم يوم الأربعاء 9 يوليو 2025 بأداء مادة "التفسير"، بينما أنهى طلاب القسم الأدبي الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو 2025، وسط أجواء هادئة ومنضبطة بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

أعداد الطلاب واللجان

بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173 ألفًا و808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بجميع محافظات الجمهورية، منهم 73 ألفًا و94 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100 ألف و714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

مجموع الثانوية الأزهرية 2025 - القسم العلمي

المجموع الكلي للدرجات: 650 درجة، موزعة كما يلي:

المواد الشرعية: 210 درجات

اللغة العربية: 160 درجة

المواد الثقافية: 280 درجة

تفصيل الدرجات:

القرآن الكريم: 40 (30 تحرير + 10 شفوي)

الفقه: 40

التفسير: 40

التوحيد: 40

الحديث: 50 (40 تحرير + 10 شفوي)

النحو: 40

الصرف: 40

البلاغة: 40

الأدب والنصوص والمطالعة: 40

اللغة الأجنبية: 40

الجبر والهندسة الفراغية: 30

الرياضيات التطبيقية (استاتيكا وديناميكا): 30

الفيزياء: 60

الكيمياء: 60

الأحياء: 60

مجموع الثانوية الأزهرية 2025 - القسم الأدبي

المجموع الكلي للدرجات: 630 درجة، ودرجة النجاح: 315 درجة

تفصيل الدرجات:

القرآن الكريم: 40 (تحريري وشفوي)

الفقه: 40

التفسير: 40

التوحيد: 40

الحديث: 50 (تحريري وشفوي)

النحو: 40

الصرف: 40

البلاغة: 40

الأدب والنصوص والمطالعة: 40

الإنشاء: 40

اللغة الأجنبية: 40

اللغة الأجنبية الثانية: 40

التاريخ: 60

الجغرافيا: 40

المنطق: 40

نتيجة الثانوية الأزهرية موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

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