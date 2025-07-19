موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025.. التصحيح انتهى والحسم اقترب

اقترب موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، بعدما تم الإنتهاء رسميا من أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

وتعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال الأيام القليلة القادمة حيث لم تعلن مشيخة الأزهر يوما محددا لإعلان النتيجة ويتم العمل في إجراءات رصد النتائج والدرجة بدقة دون إسراع في هذه الإجراءات لعدم نقصان أي درجة لأي طالب تحت أي ظرف من الظروف.

وفور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 سيتم إعلان أسماء الأوائل على الثانوية الأزهرية في اليوم الأول، وفي اليوم التالي تتاح نتيجة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عنها من خلال الطلاب وأولياء الأمور.

تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

شارك في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا للتصحيح على مستوى الجمهورية، وهي: (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر).

وراعت مراكز التصحيح إجابات الطلاب وحرصت على إعطاء كل طالب وطالبة حقه الكامل دون نقصان في الدرجات بشكل دقيق جدا.

كان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد أوصى المشاركون في أعمال تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية بعدد من التوجيهات الدقيقة، من أبرزها:

1. الالتزام الحرفي بنموذج الإجابة، وعدم ترك مجال للاجتهادات الشخصية.

2. مراعاة ظروف الطلاب دون إخلال بالضوابط، وإعطاء كل ذي حق حقّه.

3. الحفاظ على السرية التامة، والانضباط الكامل داخل اللجان.

4. تغليب روح التعاون بين جميع العاملين بمراكز التصحيح.

5. الالتزام التام بتعليمات التقدير والمراجعة دون تجاوز.