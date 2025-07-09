ختامه مسك.. انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية بمطروح في هدوء وبدون شكاوى

أعلن الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، اختتام امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية بالمحافظة، مؤكدًا أن الامتحانات سارت في هدوء تام وانتظام ملحوظ داخل لجان طلاب القسم العلمي.

وتفقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارةالمركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه فضيلة سمير خلاف، مدير إدارة التعليم الإعدادي، لجنة فتيات مطروح، بينما تفقد محمد العشري، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لجنة البنين.

وأشاد كلاهما بمستوى التنظيم والانضباط الذي ساد اللجان، مثمنين الدور البارز للجان المتابعة وجميع المشاركين في العملية الامتحانية بمطروح، ومؤكدين أن جهودهم ساهمت بشكل كبير في إنجاح الامتحانات وظهورها بصورة مشرفة.

وأفاد رئيس المنطقة الأزهرية بأن الامتحانات مرت دون تسجيل أي مشاكل صحية بين الطلاب، موجهًا الشكر لمديرية الصحة بمطروح على تعاونها المثمر والفعال طوال فترة الامتحانات.

كما أعرب عن تقديره للقيادات الأمنية بالمحافظة ورجال الشرطة على جهودهم المخلصة خلال الفترة الماضية في تأمين سير الامتحانات.

وأوضح الشيخ عطية سالم أن غرفة العمليات لم ترصد أي مخالفات أو ظواهر سلبية من قبل الطلاب، وذلك بفضل التصدي الحازم لأي محاولات للغش أو المخالفة بجميع أساليبها.

وأضاف أن الفضل في ذلك يعود إلى الجهود المشتركة لرؤساء اللجان، والمساعدين، ورجال المتابعات الميدانية، والملاحظين، والعمال، الذين عملوا بجد طوال فترة الامتحانات لضمان سيرها بنزاهة وشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن طلاب القسم العلمي اختتموا اليوم ماراثون امتحانات الدور الأول بأداء امتحان مادة "التفسير"، والذي استمر لمدة ساعتين وفقًا للجدول الزمني المقرر للامتحانات.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، دعا الشيخ عطية سالم، رئيس منطقة مطروح الأزهرية، إلى التفعيل الكامل والمشاركة الواسعة في مبادرة "قطاراتنا.. مرآة حضارتنا".

تهدف المبادرة، بالتعاون مع وزارة النقل إلى غرس قيم الانضباط والحفاظ على الممتلكات العامة، خاصة وسائل النقل، في نفوس طلاب الأزهر، ضمن مشروع "أنا الراقي بأخلاقي".

وشدد الشيخ عطية سالم على أهمية تعاون جميع الإدارات بالمنطقة مع منسقة المشروع، هالة سعيد، مدير إدارة الجودة، لإنجاح المبادرة التي ترسخ قيم الانتماء الوطني واحترام المرافق العامة.

واجب ديني وأخلاقي

واوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن الحفاظ على الممتلكات العامة واجب ديني وأخلاقي، مستشهداً بالقرآن الكريم، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: 56)، وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ".

وأكد أن المحافظة على المرافق العامة تعكس التحضر والرقي الأخلاقي للمجتمع وجزء لا يتجزأ من الإيمان.

كما شدد على ضرورة مشاركة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في الأنشطة المتنوعة للمبادرة، لتحويل السلوكيات الإيجابية إلى ممارسات يومية.