استبدال رئيس لجنة بالبحيرة أصيب بارتفاع درجة حرارة بآخر للإشراف على التصويت بجولة الإعادة في مجلس النواب



عقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها لمتابعة غلق اللجان بعد انتهاء التصويت باليوم الثانى والأخير بـ19 دائرة مُلغاة في 7 محافظات ودائرة الإعادة بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أكد المستشار أحمد بندارى على انتظام العملية الانتخابية في كافة اللجان الفرعية التي يجرى بها التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدًا.

وبالتواصل مع رؤساء لجان المتابعة بـ7 محافظات، أكد المستشار شريف العقبى، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة خلال تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات معه انتظام العمل بلجان الدائرة الثالثة بقسم إمبابة مضيفا أنه انتقل إلى رحمة الله المرشح سعيد عبد الواحد عبد المتعال عبد الواحد رمز الحوت مرشح مستقل، ورد المستشار أحمد بندارى أن حالة الوفاة غير مؤثرة على سير العملية الانتخابية.

وطالب المستشار أحمد بندارى التنبيه على رؤساء اللجان الفرعية بإمبابة بتسهيل دخول الإعلاميين والتنسيق مع قوات الأمن لتنظيم الدخول لهم والناخبين بلجان مدرسة يوسف السباعى الابتدائية ومقر 1 و2 مدرسة أحمد عرابى ومدرسة عبد المنعم رياض.

وأوضح المستشار تامر الخطيب رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الإسكندرية أن جميع اللجان فتحت في توقيتاتها المحددة وأضاف المستشار محمد عبد العظيم رئيس لجنة متابعة محافظة البحيرة بانتظام 297 لجنة فرعية واعتذر رئيس اللجنة 33 بأبو حمص، لارتفاع درجة الحرارة وتم استبداله بقاض آخر.

وأكد المستشار عماد عثمان رئيس لجنة المتابعة في أسيوط انتظام العمل بـ139 لجنة فرعية ولم تتلقى اللجنة ثمة أية شكاوى، وأوضح المستشار عبد الناصر التايب بسوهاج انتظام العمل فى 586 لجنة فرعية بـ7 لجان عامة، وكذلك أشار المستشار إسماعيل زناتي رئيس لجنة المتابعة بمحافظة قنا إلى انتظام التصويت فى 352 لجنة فرعية، وأكد المستشار إيهاب همت انتظام العمل بلجان الفيوم عدا لجنة واحدة رقم 65 إطسا بالفيوم وطالب المستشار أحمد بندارى منه تحرير مذكرة بالتأخر لاتخاذ الإجراءات وعرض الأمر على الهيئة.

وشدد بندارى على أن كل من معه تصريح من الهيئة يتم تسهيل الدخول وتمكينه من أداء عمله دون التأثير على سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز.