دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات إسنا الطبية والمدرسة الثانوية

وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات إسنا الصحية بمرافقة رئيس المدينة وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم متابعة للمدرسة الثانوية بالأقصر
وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات إسنا الصحية بمرافقة رئيس المدينة وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم متابعة للمدرسة الثانوية بالأقصر
شمس يونس

تفقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر برفقة علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا عدداً من المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل والأطمئنان على توافر الخدمات الأساسية وتقديم الرعاية بالشكل اللائق للمواطنين.

وتضمنت الجولة المرور على وحدة كيمان المطاعنة و وحدة طفنيس الصحية وعيادة علاج الدرن بإسنا حيث تم تفقد العمل الإداري ومراجعة  خدمات تنظيم الأسرة و تسجيل المواليد والوفيات و خدمة التطعيمات وخدمات عيادة الأسنان و تنظيم الأسرة و  الخدمة العلاجية، وتأكيد التواجد الطبي على مدار 24 ساعة كما تم المرور على الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، مع التأكد من توافر كمية كافية من أمصال العقرب و تواجد طبيب بشري يوميًا بالورديات الصباحية والمسائية.

وكذلك تم المرور على المعمل وتحديد الاحتياجات والنواقص والعمل على سرعة توفيرها مع التأكيد على أهمية العمل الوقائي والاكتشاف المبكر للحالات.

هذه الجولة تأتي ضمن جهود مديرية الصحة بالأقصر للمتابعة الميدانية المستمرة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف الوحدات التابعة لإدارة إسنا الصحية.
وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وحرصًا على صحة وسلامة التلاميذ داخل المنشآت التعليمية،قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة ألفت حسان مدير عام الوقائي، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بزيارة ميدانية لمدرسة الثانوية .

وخلال الزيارة تم التأكد من الحالة التطعيمية لجميع التلاميذ وفق الجداول المقررة والمرور على الفصول لمتابعة مستوى النظافة العامة والتهوية الجيدة داخل المدرسة.

كما تم  مراجعة دورية من خلال أخذ عينات مياه الشرب والتأكد من سلامتها، وكذلك متابعة تطهير الخزانات بإنتظام.

وتنفيذ أنشطة التثقيف الصحي حول الأمراض المعدية وأمراض الشتاء وطرق الوقاية، حرصًا على رفع الوعي الصحي لدى التلاميذ والعاملين بالمدرسة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر استمرار جهودها في تعزيز الصحة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على شخص يدفع رشاوى انتخابية بمحيط إحدى اللجان في قنا

المتهمون

الداخلية تكشف تفاصيل توزيع سلع غذائية على الناخبين بالبحيرة

المتهم

القبض على شخص يروج لممارسة الفجور على الإنترنت

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

فيديو

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

