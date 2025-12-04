وكيل صحة الأقصر يتفقد وحدات إسنا الطبية والمدرسة الثانوية

تفقد الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر برفقة علي سيد الصادق رئيس مركز ومدينة إسنا والدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا عدداً من المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل والأطمئنان على توافر الخدمات الأساسية وتقديم الرعاية بالشكل اللائق للمواطنين.

وتضمنت الجولة المرور على وحدة كيمان المطاعنة و وحدة طفنيس الصحية وعيادة علاج الدرن بإسنا حيث تم تفقد العمل الإداري ومراجعة خدمات تنظيم الأسرة و تسجيل المواليد والوفيات و خدمة التطعيمات وخدمات عيادة الأسنان و تنظيم الأسرة و الخدمة العلاجية، وتأكيد التواجد الطبي على مدار 24 ساعة كما تم المرور على الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، مع التأكد من توافر كمية كافية من أمصال العقرب و تواجد طبيب بشري يوميًا بالورديات الصباحية والمسائية.

وكذلك تم المرور على المعمل وتحديد الاحتياجات والنواقص والعمل على سرعة توفيرها مع التأكيد على أهمية العمل الوقائي والاكتشاف المبكر للحالات.

هذه الجولة تأتي ضمن جهود مديرية الصحة بالأقصر للمتابعة الميدانية المستمرة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف الوحدات التابعة لإدارة إسنا الصحية.

وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، وحرصًا على صحة وسلامة التلاميذ داخل المنشآت التعليمية،قام الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة ألفت حسان مدير عام الوقائي، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بزيارة ميدانية لمدرسة الثانوية .

وخلال الزيارة تم التأكد من الحالة التطعيمية لجميع التلاميذ وفق الجداول المقررة والمرور على الفصول لمتابعة مستوى النظافة العامة والتهوية الجيدة داخل المدرسة.

كما تم مراجعة دورية من خلال أخذ عينات مياه الشرب والتأكد من سلامتها، وكذلك متابعة تطهير الخزانات بإنتظام.

وتنفيذ أنشطة التثقيف الصحي حول الأمراض المعدية وأمراض الشتاء وطرق الوقاية، حرصًا على رفع الوعي الصحي لدى التلاميذ والعاملين بالمدرسة.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر استمرار جهودها في تعزيز الصحة المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة لجميع الطلاب.