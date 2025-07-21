النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي العام في الشرقية

قرر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/ 2026 وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 بعدد من المدارس بنطاق المحافظة طبقاً للكشف المرفق.

أوضح محافظ الشرقية أن قرار النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام جاء تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم ولإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق طموحاتهم بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

كان محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية تقدم بمذكرة للعرض علي المحافظ تتضمن الإحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس ليقرر المحافظ بالنزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس الثانوي العام وصولا لتحقيق الكثافات الطلابية المقررة.