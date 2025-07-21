تنظيم معرضين لتوزيع الملابس مجانا وقافلة علاجية في الشرقية

أكد أحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أنه تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، نجحت جمعية الأورمان خلال شهر يوليو فى تنظيم معرضين لتوزيع الملابس الجديدة مجانا لدعم عدد (915) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقريتي ٦ أكتوبر ومنشية بشارة بمركز الحسينية، و قريتي الصوفية وقصاصين الأزهار بمركز اولاد صقر فى محافظة الشرقية.

كما نجحت الجمعية فى تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 175 مواطن بقرى النخاس وكفر الاشراف وبنى شبل وطهره حميده بمركز الزقازيق فى محافظة الشرقية، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالزقازيق، حيث تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية.

كما نجحت الجمعية فى تسليم عدد (18) مشروع تمكين اقتصادى لأصحاب المشاريع متناهية الصغر بقيمة اجمالية 270ألف جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر والتنمية الشاملة للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجًا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى محافظة الشرقية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية،أن هذا الدعم جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الولى بالرعاية ، ولإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتاثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.