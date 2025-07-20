ضبط 1.5 طن لحوم مجمدة و100 دجاجة مجهولة المصدر بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تموينية بالإشتراك مع طب بيطرى الزقازيق بدائرة مركز منيا القمح للمرور علي الانشطة والأسواق حيث اسفرت الحمله التموينية عن تحرير محضر برقم (٢٦٥٠٩) جنح منيا القمح ضد صاحب ثلاجة لحيازة وبيع لحوم مجمدة غير مصحوب بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ علي (١.٥ طن ) لحوم مجمدة داخل ثلاجة .

كما تم تحرير محضر رقم (٢٦٥١٠) جنح منيا القمح ضد صاحب محل لبيع الطيور وذلك لضبط عدد (100 ) دجاجة اجمالي وزن (٢٠٠) كجم مذبوحة للعرض والبيع بقرية شلشلمون.