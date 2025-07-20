مصرع سيدة في حريق شقة سكنية بالشرقية

لقيت سيدة مصرعها متأثرة بإصابتها التي اودت بحياتها إثر نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الخامس يمنزب مكون من خمس طوابق بحى السلام بمركز كفر صقر أمام السلخانة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة بإستقبال جثة متفحمة لسيدة وتم التحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرعها متأثرة بإصابتها التي اودت بحياتها إثر نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الخامس يمنزب مكون من خمس طوابق بحى السلام بمركز كفر صقر أمام السلخانة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العام وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.