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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية انه في إطار المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم متابعة أعمال تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي بمركز ومدينة الزقازيق، والتي تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية والنشاط الحيوي.

أضاف المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية انه شملت الأعمال التي تم متابعتها خلال الجولة رفع وتعلية الأغطية على شبكة انحدار الخط الرئيسي بمنطقة العصلوجي (طريق الزقازيق – بلبيس) - تطهير شبكة انحدار قرية بيشة قايد - تطهير شارع المحافظة - استكمال أعمال التطهير بمنطقة قسم حسن صالح - تطهير خط الصرف الصحي بميدان أحمد عرابي (خط الجيش).

مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف بالشرقية شبكات الصرف الصحي الزقازيق

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