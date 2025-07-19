وضع حجر الأساس لمجمع مدارس سيلة الشرقية للتعليم الأساسي بالمنيا

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بوضع حجر الأساس لمجمع مدارس سيلة الشرقية للتعليم الأساسي بمركز مطاي على مساحة 5220 مترا مربعا، وذلك ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس بالقرى والمناطق الريفية وتخفيف الكثافات داخل الفصول الدراسية.

وأكد المحافظ أن المشروع يُعد إضافة قوية لمنظومة التعليم بالمحافظة، ويأتي في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية التعليمية، من خلال إنشاء مجمعات تعليمية حديثة توفر بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، بما يسهم في تحسين جودة التعليم لأبناء القرى، مشيراً إلى استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ المزيد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى شرح تفصيلي من مسؤولي الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الجهة المشرفة على المشروع، من إجمالى 4 مشاريع بمركز مطاى لإنشاء 100 فصل دراسى بتكلفة 84 مليون جنيه.

ويقام المجمع على مرحلتين، الأولى تشمل إقامة مدرسة ابتدائية تضم 24 فصلًا دراسيًا منها 6 فصول لرياض الأطفال و 18 فصلًا للمرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى مكتبة ومعامل وفناء ملحق لخدمة أبناء القرية، وبتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة العام الدراسي القادم، بينما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مدرسة إعدادية وثانوية بعد الانتهاء من الطرح والإسناد، وتشمل 24 فصلًا دراسيًا لخدمة أبناء قرية سيلة الشرقية والقرى المجاورة.

وشدد المحافظ على أن التوسع في إنشاء المدارس يستهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول الدراسية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية، مشيراً إلى المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات التعليم لضمان سرعة الإنجاز وتقديم أفضل خدمة تعليمية للمواطنين.

ورافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية بمركز مطاي، عماد الدين محمود وكيل مديرية التربية و التعليم ومسئولو الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمنيا .