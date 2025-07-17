عم أطفال دلجا: أبوهم محجوز بمستشفى أسيوط الجامعي وتعبان بنفس الأعراض

كشف علي محمد علي عم الأطفال الـ5 المتوفين في المنيا، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن والد الأطفال قد نُقل إلى مستشفى أسيوط الجامعي وهو يعاني من أعراض مرضية، مشيراً إلى أنها "نفس الأعراض" التي ظهرت على أبنائه قبل وفاتهم.

وأوضح على محمد علي، خلال مداخلته على قناة إم بي سي مصر، أن شقيقه (والد الأطفال) يعاني حالياً من تدهور في حالته الصحية، حيث بدأت الأعراض بـ"احتباس البول" وعدم قدرته على قضاء حاجته، وهو ما استدعى عرضه على طبيب في القرية قام بتركيب قسطرة له بشكل عاجل.

وأضاف أنه تم نقله بعد ذلك إلى مستشفى في ملاوي، ومنها تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لإجراء فحوصات دقيقة تشمل أشعة مقطعية ورنيناً مغناطيسياً، مؤكداً أنه لا توجد أي نتائج واضحة حتى الآن.

طبيعة الأعراض

وحين سُئل عن طبيعة الأعراض التي ظهرت على الأطفال قبل وفاتهم، روى العم تفاصيل مأساوية، قائلاً: "العيل بيبقى كويس وبيتكلم ويمشي طبيعي 100%، وفي خلال ساعة واحدة يبدأ يظهر عليه عرق وسخونية، وبعدها مباشرة يحدث ترجيع وهبوط، ثم النوم على السرير والوفاة".

الأعراض السريعة والغريبة

وأكد، أن هذه الأعراض السريعة والغريبة كانت العامل المشترك في وفاة الأشقاء الخمسة، نافياً في الوقت ذاته وجود أي حالات مرضية أخرى مشابهة في القرية، حيث قال: "مفيش أي حد تاني عيان في البيت أو في البلد... مفيش حد غير الإخوات دول".