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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يوجه بإزالة معوقات إنشاء مدرسة نزلة البرشا للتعليم الأساسي

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

 وجَّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بسرعة إزالة المعوقات التي واجهت تنفيذ مشروع مدرسة نزلة البرشا للتعليم الأساسي بمركز ملوي، تأكيداً على حرص الدولة على التواصل المباشر مع المواطنين استجابتا لما تم رصده عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، 

وأكد المحافظ أن المنيا لن تدخر جهداً في دعم المشروعات التنموية والخدمية في مختلف القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعامل الفوري مع أي معوقات قد تعطل التنفيذ، مشدداً على أن خطة الدولة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يحقق حياة كريمة للمواطنين في القرى والمراكز.

وفي هذا الإطار، كلف المحافظ رئيس مركز ملوي والجهات المعنية بفحص الشكوى بشكل عاجل، حيث تبين وجود خط مياه رئيسي يمر داخل الموقع المخصص لإنشاء المدرسة، مما أعاق استكمال أعمال الحفر للأساسات.

وعلى الفور، تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئاسة مركز ومدينة ملوي، والمقاول المنفذ للمشروع، وتم ترحيل خط المياه خارج نطاق سور المدرسة، بما يضمن استكمال المشروع دون أي تأخير.

وأظهر التقرير الفني أن خط المياه المتعارض تم إنشاؤه قبل أكثر من 15 عاماً لتغذية مناطق الصحراء القبلية بدير البرشا، وأصبح يمر داخل حدود المشروع، مما استدعى تدخلاً سريعاً لمعالجة الوضع وضمان سير العمل بالمشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

المنيا ملوى مدرسة شكاوى

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