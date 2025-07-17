الصحة عن وفاة 5 من أطفال المنيا: التحقيقات مستمرة.. ولا مؤشر لأي عدوى

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن مرض الالتهاب السحائي ليس من الأمراض المعدية، وأن جميع التحاليل الطبية والإجراءات الوقائية التي أجرتها فرق وزارة الصحة جاءت سلبية لأي نوع من أنواع الأمراض المعدية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة قامت بجميع الإجراءات القياسية اللازمة، سواء على مستوى الترصد الوبائي، أو الفحوصات المعملية، أو تحليل مياه الشرب داخل المنزل، بالإضافة إلى متابعة المخالطين وأفراد الأسرة، وجميعها أثبتت عدم وجود أي مؤشر يشير إلى وجود عدوى أو مرض معدٍ.

وجاءت هذه التصريحات تعليقًا على حادث وفاة 5 أطفال أشقاء في محافظة المنيا، والذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات حول أسبابه، لا سيما بعد تداول شائعات عن ارتباطه بمرض الالتهاب السحائي.

وأتم المتحدث الرسمي أن الملف حاليًا يخضع لتحقيقات موسعة من قبل جهات التحقيق المختصة، سواء النيابة العامة أو وزارة الداخلية، مشددًا على أن بيان الوزارة كان واضحًا في نفي وجود سبب مرضي معدٍ، وأن الوزارة تترك تحديد الأسباب لجهات التحقيق الرسمية، مؤكدًا أن «الأمر قيد التحقيق».