خبيرة التغذية: الجسم يعمل بكفاءة أثناء الليل.. واضطراب النوم يضر بالصحة

حذّرت خبيرة التغذية منال عز الدين من أن العادة الصيفية المنتشرة بين كثير من الناس بالنوم في النهار والسهر طوال الليل تؤدي إلى خلل واضح في وظائف الجسم.

وأوضحت أن هناك هرمونات مهمة تُفرز خلال فترة الليل، مثل هرمون النمو والميلاتونين، والتي تساعد على رفع معدل الحرق وتحسين وظائف الجسم، وهو ما يتأثر سلبًا في حال اضطراب نظام النوم.

تناول الطعام ليلًا يُسبب أضرارًا بالجهاز الهضمي

وأضافت عز الدين أن تناول الطعام في أوقات متأخرة من الليل من أكثر العادات الضارة بالصحة العامة، حيث يُسهم في زيادة فرص الإصابة بارتجاع المريء، بالإضافة إلى مشكلات في الهضم بسبب عدم انتظام الساعة البيولوجية للجسم، مؤكدة أن نوع وكميات الطعام التي يتم تناولها ليلًا لها دور مباشر في هذا الخلل.

دعوة للعودة إلى النظام الطبيعي

وشددت على أهمية الالتزام بالنوم الليلي المنتظم، وتناول الطعام خلال النهار فقط، مشيرة إلى أن العودة إلى النظام الطبيعي للجسم يساعد على تحسين الحالة الصحية، وزيادة كفاءة التمثيل الغذائي، وتقليل المشكلات الهضمية.