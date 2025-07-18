إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي بنطاق المنيا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص نتج عنه إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق المنيا، وأسفر هذا الحادث عن وقوع عدداً من المصابين، وتم نقلهم الي المستشفي تحت تصرف الجهات الأمنية.

انتقل علي الفور عدداً من سيارات الأسعاف وقوات الشرطة إلي موقع الحادث علي الفور، وتبين إصابة 8 اشخاص بينهم صغار بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الأرتجاج، وتم نقلهم الي مستشفي الصدر بالمنيا لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع الحادث هو انفجار إحدى الإطارات مما أدي الي اختلال عجلات القيادة بيد السائق مع السرعة الزائدة، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف جهات التحقيق، وتم ازالة آثار الحادث وفتح الطريق مرة آخري لتيسير الحركة المرورية بالطريق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة

