الاستعداد لافتتاح إعمار وتأهيل 45 منزلا وفرشها بالكامل بقرية طرفا بسمالوط

تستعد جمعية الأورمان بمحافظة المنيا لافتتاح قرية طرفا التابعة لمركز سمالوط وذلك بعد اعادة اعمار وتأهيل عدد 45 منزل، فضلا عن تأثيث وفرش المنازل بالكامل. تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنيا وجمعية الأورمان، برعاية اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

واكد عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيدًا باعادة اعمار وتطوير المنازل والتي تساهم بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم الانتهاء من إعادة إعمار 45 منزل فى وقت قياسى ،لافتًا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي تم تطويرها، بحيث كانت هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

مضيفًا أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات و تركيب النجارة وتعريش المنزل كما يتم تركيب السيراميك والأرضيات لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية، فضلا عن تأثيث المنازل بالكامل من أثاث وفرش وأجهزة كهربائية.

يذكر أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من ٨٥٠ قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة وأن إعادة اعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة لدعمها في الانتقال من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج .