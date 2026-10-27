قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سنتكوم تنفي انسحاب القوات الأمريكية من مضيق هرمز وتؤكد استمرار مهامها
لافروف: الصراع في أوكرانيا مستمر ومرشح للتصاعد وسط تعثر التسوية
مدبولي يستعرض مقترحات تطوير مطار العاصمة الجديدة وإنشاء منطقة لوجستية استثمارية محيطة به
الدولة والقطاع الخاص.. خطة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
استعدادا لإطلاق مشروع حصين.. مفتي الجمهورية يستقبل النائب محمد أبو العينين
هجوم يستهدف البريد الإلكتروني لجورجيا ميلوني ونواب بالبرلمان الإيطالي
السيول تحاصر إيلات.. إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية إلى المدينة بسبب الأمطار الغزيرة
انتخابات الكنيست.. 3.2 مليون ناخب يدلون بأصواتهم وسط ترقب اليمين لمصير حكومة الاحتلال
وزير الخارجية: الطلاب المتفوقين ثروة قومية وركيزة أساسية في بناء المستقبل
خامنئي يبحث شروط إنهاء الحرب مع واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنزانيا تعلن أول اكتشاف للغاز منذ أكثر من 10 سنوات باحتياطيات 223 مليار قدم مكعبة

تنزانيا
تنزانيا
أ ش أ

أعلنت تنزانيا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 223 مليار قدم مكعبة في منطقة «منزي باي» جنوب البلاد، في أول اكتشاف للغاز تسجله منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال وزير الطاقة التنزاني، جوما هوميرا - بحسب وسائل إعلام محلية - إن الاكتشاف تحقق في بئر «كاسا-1 إكس إس تي 2»، التي جرى استكشافها بالتعاون بين مؤسسة تنزانيا لتطوير البترول المملوكة للدولة وشركة «موريل آند بروم» الفرنسية.

وأوضح هوميرا أن المؤسسة والشركة حفرتا ثلاث آبار، هي «إم بي-5» و«إم إس-2» و«كاسا-1 إكس إس تي 2»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد، فيما أعلنت الشركة الفرنسية أن الإنتاج من الاكتشاف الجديد قد يبدأ في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وأضاف الوزير أن مؤسسة تنزانيا لتطوير البترول تجري محادثات مع أربعة مستثمرين بشأن خطط لإقامة مشروعات صغيرة النطاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيانات الجهات التنظيمية لقطاع الطاقة، بلغت احتياطيات تنزانيا المكتشفة من الغاز الطبيعي نحو 57.5 تريليون قدم مكعبة قياسية قبل الإعلان عن الاكتشاف الجديد.

تنزانيا اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

التحكيم

هاني حتحوت: تحليل الحالات التحكيمية للجولتين السادسة والسابعة قد يستبعد مباراة الأهلي والزمالك

منتخب ٢٠١١

بمشاركة 189 منتخباً.. صغار الفراعنة بين الكبار فى مونديال المواهب

أحمد رضا

محمد عبد الجليل ينتقد طريقة التعامل مع أحمد رضا في الأهلي: «عيب إن حد يعمل في النادي كده»

بالصور

كيف تتعامل المرأة نفسيًا بعد اكتشاف زواج زوجها بأخرى؟.. وخطوات لاستعادة نفسها

مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى
مسلسل طالع نازل يسلط الضوء على صدمة الزواج بأخرى

نشرة المرأة والمنوعات | هل يجب تناول البروتين في كل وجبة؟.. أسباب نفسية وراء تأجيل الرد على الرسائل برغم رؤيتها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟.. أسباب نفسية

ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية
ليه بتأجلي الرد على الرسائل رغم إنك شوفتيها؟ أسباب نفسية

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خيوط العنكبوت

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة إيست نفرت

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مصر والسعودية.. فك الكماشة الإستراتيجي للأمن القومي في عالم بلا رحمة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الرفض تصنع الأمم مجدها

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هو أنا مصرى !!

المزيد