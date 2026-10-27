تنزانيا تعلن أول اكتشاف للغاز منذ أكثر من 10 سنوات باحتياطيات 223 مليار قدم مكعبة

أعلنت تنزانيا، اليوم الثلاثاء، اكتشاف احتياطيات من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 223 مليار قدم مكعبة في منطقة «منزي باي» جنوب البلاد، في أول اكتشاف للغاز تسجله منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال وزير الطاقة التنزاني، جوما هوميرا - بحسب وسائل إعلام محلية - إن الاكتشاف تحقق في بئر «كاسا-1 إكس إس تي 2»، التي جرى استكشافها بالتعاون بين مؤسسة تنزانيا لتطوير البترول المملوكة للدولة وشركة «موريل آند بروم» الفرنسية.

وأوضح هوميرا أن المؤسسة والشركة حفرتا ثلاث آبار، هي «إم بي-5» و«إم إس-2» و«كاسا-1 إكس إس تي 2»، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي في البلاد، فيما أعلنت الشركة الفرنسية أن الإنتاج من الاكتشاف الجديد قد يبدأ في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وأضاف الوزير أن مؤسسة تنزانيا لتطوير البترول تجري محادثات مع أربعة مستثمرين بشأن خطط لإقامة مشروعات صغيرة النطاق لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وبحسب بيانات الجهات التنظيمية لقطاع الطاقة، بلغت احتياطيات تنزانيا المكتشفة من الغاز الطبيعي نحو 57.5 تريليون قدم مكعبة قياسية قبل الإعلان عن الاكتشاف الجديد.