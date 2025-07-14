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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية صفانية بالعدوة لخدمة 25 ألف نسمة

محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية صفانية
محافظ المنيا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية صفانية
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، مركز طب الأسرة  بقرية صفانية التابعة لمركز العدوة ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لخدمة نحو 25 ألف نسمة من سكان القرية والقرى المجاورة ، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية ، وضمان وصول خدمات طبية آمنة ومتكاملة لجميع المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

أكد المحافظ أن ما تشهده المنيا من تطوير في البنية التحتية الصحية يعكس توجهات القيادة السياسية  نحو تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً ان افتتاح مركز طب الأسرة اليوم هو أولى الخطوات نحو ما تسعى إليه الدولة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة بالقطاع الصحي وخاصة مع انضمام المحافظة إلى المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية ، مما يضمن الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وسرعة الحصول على الرعاية الطبية اللازمة و يسهم في تحسين المؤشرات الصحية .

خدمات طبية 

وخلال جولته ، تفقد المحافظ كافة اقسام المركز  حيث اطلع على مستوى التجهيزات والخدمات التي ستُقدَّم للمواطنين، مستمعاً إلى شرح تفصيلي من وكيل وزارة الصحة حول مكونات المركز الطبى والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين في إطار منظومة الرعاية الصحية الأولية حيث تم تجهيزها وفق أحدث المعايير وتشمل كافة التخصصات المطلوبة لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بما يضمن تقديم خدمة صحية شاملة  ضمن جهود دعم قطاع الصحة بالمحافظة. 

شدد المحافظ على الالتزام  بمراجعة اشتراطات الحماية المدنية بجميع المنشآت الحيوية والخدمية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن التابعة للمحافظة ، ورصد مدى التزامها بمعايير الصحة والسلامة المهنية، مع تنفيذ برامج تدريبية عملية على خطط الإخلاء والطوارئ، بهدف تأهيل العاملين لإدارة الأزمات ووضع سيناريوهات فعالة للتعامل مع الحوادث، وذلك ضمن الاستعدادات الرامية إلى التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة أية حالات طارئة ورفع كفاءة منظومة الأمان داخل المنشآت الخدمية، وتوفير بيئة آمنة للعاملين والمترددين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في تطبيق الإجراءات الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وفى إطار تقييم الوضع الصحى  وزيادة الوعى بضرورة الكشف عن الأمراض المزمنة والكامنة و الاستفادة من خدمات الفحص والعلاج المجانية، حرص اللواء كدوانى على اجراء تحليل سكر عشوائى داخل المعمل التابع لمركز طب الاسرة بصفانية، مؤكداً أن الدولة المصرية تمضى قدماً نحو بناء نظام صحي متكامل وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات الصحية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

من جانبها، أشارت الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المركز يضم مبنى متكامل على مساحة 960 مترًا مربعًا من إجمالي مساحة الأرض البالغة 1800 م ،ويتكون من 3 أدوار تشمل الدور الأرضي و يضم الاستقبال والعيادات الخارجية والمختبر ووحدة الأشعة والصيدلية والدور الأول العلوي ويضم المكاتب الإدارية وقسم التعقيم والمخازن بينما يشمل الدور الثاني العلوي سكنًا للأطباء وهيئة التمريض.

واكدت أن التصميم راعى تطبيق اشتراطات الحماية المدنية ومراعاة احتياجات متحدي الإعاقة من خلال إنشاء رامبات خارجية لتسهيل حركة الدخول إلى المبنى، لافتة إلى  أن المركز الطبي بصفانية يقدم مجموعة من الخدمات الصحية تشمل خدمات الطوارئ والتطعيمات ومتابعة الأطفال والحوامل وكبار السن وعيادات الأسنان والمعامل ومعمل الدم ومعمل المواطنة وتنظيم الأسرة والمشورة الأسرية بالإضافة إلى العيادات التخصصية ومكتب الصحة.

كما تُنفذ داخل المركز عدد من المبادرات الرئاسية من بينها مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة ومبادرة الأم والطفل ومبادرة الأمراض المزمنة ومبادرة فحص السمع ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة نادية مكرم وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، النائبان سعودى عبد الرحمن واللواء ايهاب عبد العظيم عضوا مجلس النواب، المهندس أحمد عاطف مدير منطقة المنيا الجهاز المركزى للتعمير، و المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، رضا مصطفى عبد الرحمن رئيس مركز العدوة.

محافظ المنيا مركز طب الأسرة قرية صفانية خدمات طبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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