منطقة المنيا الأزهرية تنعى تلميذي ديرمواس

نعت منطقة المنيا الأزهرية، برئاسة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا، وجميع العاملين بالمنطقة، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، التلميذة ريم ناصر محمد بالصف الخامس الابتدائي، وشقيقها التلميذ محمد ناصر محمد بالصف الثاني الابتدائي بمعهد دلجا الابتدائي التابع لإدارة ديرمواس التعليمية الأزهرية.

وقدم رئيس الإدارة المركزية، وجميع العاملين بمنطقة المنيا الأزهرية، خالص التعازي لأهل الفقيدين ومحبيهم، سائلين المولى، أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية ، إلى البلاغ بالقرية وتبين وفاة كل من ريم. ن. م10 سنوات ، عمر. ن 7 سنوات، ومحمد. ن 11 سنه ، وأحمد 5 سنوات.