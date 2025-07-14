قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تهديد عبر واتساب.. شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد عمارة
شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025
خفض الأسعار وزيادة التصدير.. وزير الزراعة: زيادة إنتاج البطاطس والطماطم 15%
مدحت قريطم: ترخيص التوك توك ضرورة أمنية وتنظيمية
بالقانون.. شروط الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية
أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 14 يوليو 2025
لازم وقفة.. شوبير يوجه رسائل نارية لـ مصطفي يونس
انتهاء البحث عن طاقم إترنيتي سي بعد الهجوم الحوثي.. وغموض حول مصير ستة مفقودين
ترامب يخطف الأضواء في ملعب المباراة.. يرفض مغادرة الملعب ويجبر إنفانتينو على الاحتفال
رسميا .. موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة
استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الإثنين
أسعار ومواصفات فورد إكسبيديشن 2025 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة المنيا الأزهرية تنعى تلميذي ديرمواس

منطقة الأزهر تنعى الضحايا
منطقة الأزهر تنعى الضحايا
ايمن رياض

نعت منطقة المنيا الأزهرية، برئاسة الدكتور محمد حسانين عبداللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا، وجميع العاملين بالمنطقة، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، التلميذة ريم ناصر محمد بالصف الخامس الابتدائي، وشقيقها التلميذ محمد ناصر محمد بالصف الثاني الابتدائي بمعهد دلجا الابتدائي التابع لإدارة ديرمواس التعليمية الأزهرية.

وقدم رئيس الإدارة المركزية، وجميع العاملين بمنطقة المنيا الأزهرية، خالص التعازي لأهل الفقيدين ومحبيهم، سائلين المولى، أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وفاة 4 أشقاء بإحدى قرى مركز ديرمواس جنوب المحافظة.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية ، إلى البلاغ بالقرية وتبين وفاة كل من ريم. ن. م10 سنوات ، عمر. ن 7 سنوات، ومحمد. ن 11 سنه ، وأحمد 5 سنوات.

المنيا الأزهر نعى التلاميذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة بالطقس غدًا

ترشيحاتنا

متى كان ينام الرسول

متى كان ينام الرسول وهل يكمل 8 ساعات؟.. أنفع النوم في هذا الوقت

عادات ليلية تجلب الرزق

10 عادات ليلية وسنن نبوية تجلب الرزق وتنفي الفقر.. هل تعرفها؟

رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: النبي غرس العقيدة في سنوات مكة.. والتشريعات نزلت بالمدينة

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

فيديو

رد حلا شيحة

رد حلا شيحة على إشاعة وصف زواجها بالأسوأ في حياتها

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد